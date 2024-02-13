ALTIN MADENİNDE HEYELAN! | Kaç kişi göçük altında kaldı?

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Vali Hamza Aydoğdu, olayla ilgili açıklamasında "Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil." ifadelerini kullanmıştı. Yeni yapılan açıklamaya göre, 9 işçiden haber alınamıyor.

ALTIN MADENİNDE HEYELAN!

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da olayla ilgili yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının başladığını belirterek 10-12 işçinin toprak altında olma ihtimaline işaret etti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, olayla ilgili açıklamasında "İşçilerimizden toprak altında kalanların ihbarını aldık. Sayı tam net değil. AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün arkadaşlarımız burada. Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu." ifadelerini kullandı.