Altın Küre Ödülleri kazananları kimler? 80. Altın Küre Ödülleri kazananları! 2023 Altın Küre Ödüllerini kazanan ünlüler kim?

80. Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills'te gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. Altın Küre Ödüllerini bu yıl kimlerin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Altın Küre Ödülleri kazananları kimler? 2023 Altın Küre Ödülleri kazananları! 80. Altın Küre Ödüllerini kazanan ünlüler kim? İşte detaylar...

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Hollywood Yabancı Basın Birliği ( Hollywood Foreign Press Association) tarafından bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Altın Küre Ödül töreni, Oscar ve Grammy'den sonra üçüncü en çok izlenen ödül törenidir. 80. Altın Küre Ödüllerini kazanan ünlüler merak konusu oldu. Peki, Altın Küre Ödülleri kazananları kimler? 2023 Altın Küre Ödülleri kazananları! 80. Altın Küre Ödüllerini kazanan ünlüler kim? Detaylar haberimizde...

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KAZANANLARI KİMLER?

En iyi yönetmen ödülünü kazanan Steven Spielberg'in otobiyografik filmi "The Fabelmans" drama dalında en iyi film ödülü alarak kazananlar arasında yer aldı. Televizyon kategorisinde ise komedi dalında "Abbott Elementary", drama dalında "House of the Dragon" ve mini dizi dalında "The White Lotus" ödül kazananlardan oldu.

80. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KAZANANLARI!

Sinema

Drama Dalında En İyi Film: The Fabelmans

En İyi Yönetmen: Steven Spielberg (The Fabelmans)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Banshees of Inisherin

En İyi Yabancı Film: Argentina, 1985 (Arjantin yapımı)

En İyi Animasyon: Guillermo del Toro's Pinocchio

En İyi Senaryo: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

En İyi Orijinal Şarkı: Naatu Naatu (Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj)

En İyi Orijinal Film Müziği: Babylon (Justin Hurwitz)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)





Televizyon

En İyi Televizyon Draması: House of the Dragon

En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: The White Lotus

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Abbott Elementary

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Zendaya (Euphoria)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Kevin Costner (Yellowstone)