Bu yıl 30'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi oyuncu, en iyi film ve diğer enler seçildi. Peki, Altın Koza Film Festivali'ni hangi film kazandı? Altın Koza Film Festivali ödüllerini kimler aldı?

Altın Koza Film Festivali'ni hangi film kazandı? Sorusu, gerçekleştirilen festival ile birlikte gündeme geldi. Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödül töreni gerçekleştirildi. Etkinlik gecesinde Türk sinemasının iki önemli ismi Türkan Şoray ile Kadir İnanır'a 'Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü' takdim edildi. Peki, Altın Koza Film Festivali'ni hangi film kazandı? Altın Koza Film Festivali ödüllerini kimler aldı?

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'Nİ HANGİ FİLM KAZANDI?

Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Karganın Uykusu' filmindeki performansıyla 'Ahmet Ağğün' alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise 'Cam Perde' filmiyle 'Selen Kurtaran' aldı.

30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni, birbirinden ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, törenin yapılacağı salona gelmesiyle başladı. Sunuculuğunu Oyuncu Yetkin Dikinciler ve televizyon sunucusu Gülay Afşar'ın yaptığı gecede ödül törenleri öncesi Bülent Ortaçgil sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın festivaller kenti olduğunu belirterek, "Adana'yı en çok sanatçı yetiştiren illerden birisi olduğu için çok seviyorum. Altın Koza'nın Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birisinin olmasının nedeni Adana'nın sinema ruhunu iyi yansıtmasından kaynaklanıyor" dedi. Törene, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı.