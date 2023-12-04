Altın Kelebek'te ödül alan çocuk oyuncu Ada Erma, sözleriyle alkış topladı

Altın Kelebek Töreni'nde Kulüp dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ada Erma, En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü aldı. Avcuna bir dünya ve çocuk çizen Erma, "Bu dünyada savaş yok, şiddet yok, hayvanlar özgür, kadınlar güçlü. Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim" demesi alkış topladı.

Altın Kelebek Ödül töreni dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi gecede En İyi İnternet Dizisi ödülünü alırken çocuk oyuncu Ada Erma da En İyi Çocuk Oyuncu ödülüne layık görüldü. Çocuk oyuncunun sahnede eline çizdiği dünyayı göstererek yaptığı konuşma gönülleri fethetti.

"BU ÖDÜLÜ ÇOCUKLARIN ÖLMEDİĞİ BİR DÜNYADA ALMAK İSTERDİM"

Ödülünü aldıktan sonra bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan ailesine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ada, daha sonra eline çizdiği dünya ve çocuğu göstererek "Ben bugün elime bir dünya çizerek geldim. Bu dünya sizin bildiğinizde çok farklı bir dünya. Bu dünya yemyeşil, okyanuslar masmavi... Çocuklar yemyeşil sokaklarda hayvanlarla koşu özgürce eğleniyor. Savaş yok, şiddet yok. Hayvanlar özgür, kadınlar güçlü. Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim ama... Bu dünyayı eline çizen tüm çocuklarla birlikte dünya güzelleşecek buna yürekten inanıyorum" dedi. Çocuk oyuncunun sözleri dakikalarca alkışlandı.

Küçük Ada'nın sözler sosyal medya kullanıcılarından da tam not aldı. Ada Erma için "En güzel ve en anlamlı konuşmaydı", "Büyüklerinden daha iyi konuştun" ve "Dünyayı çocuklar yönetsin" yorumları yapıldı.