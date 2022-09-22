Yılın en görkemli gecesi; en iyilerin günü için geri sayım heyecanı devam ediyor. Türkiye'nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek'te yetenekleri ve başarıları ile adından söz ettirenler ödüllerine kavuşacak. Peki, Altın Kelebek ödülleri ve adayları kim? 48. Pantene Altın Kelebek oy nasıl verilir, Altın Kelebek oy vermek ücretli mi?

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için heyecan dolu Oylama süreci başladı. Peki, Pantene Altın Kelebek oy nasıl verilir, Altın Kelebek oy vermek ücretli mi? İşte Altın Kelebek ödülleri ve adayları kimler? İşte detaylar haberimizde...

PANTENE ALTIN KELEBEK OY NASIL VERİLİR? OY VERMEK ÜCRETLİ Mİ?

Adaylar, www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresi ve Hürriyet Mobil uygulamasındaki yerini aldı. Eylül 2021 ve Eylül 2022 tarihleri arasında televizyon ve eğlence dünyasında adından söz ettiren adaylar için toplam 32 kategoride oylama yapılacak.

İlk turda her kategoride tamamen halk oylarıyla 10 aday belirlenecek. Üst tura çıkanlar yeniden halk oylamasına sunulacak. Kazananlar; yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oy oranıyla belirlenecek. "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ise bu yıl Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Taro Emir Tekin ödül alacak.

48. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NDE OYLAMA SÜRECİ!

Oylama iki turdan oluşacak. İlk turda desteklediğiniz sanatçılara oy vererek ikinci tura çıkmalarını siz sağlayacaksınız.

32 kategoride ikinci tura kalan 10'ar aday için 19 Ekim'de yeniden halk oylaması başlayacak.

13 Kasım'da jüri toplanacak ve kendi oylamasını yapacak.

Kazananlar 4 Aralık'ta yapılacak törenle ödüllerine kavuşacak.

Pantene'in marka elçisi Demet Özdemir, 4 Aralık'ta yapılacak görkemli törende "Yıldızı Parlayanlar"a ödüllerini takdim edecek.

ALTIN KELEBEK OY VERMEK ÜCRETLİ Mİ?

Oylama, http://pantenealtinkelebekodulleri.com/ internet sayfası üzerinden tüm kullanıcıların kullanımına açıktır ve ücretsizdir.

YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜ KİMLER ALACAK?

Herkesin heyecanla beklediği, sürprizlerle dolu ödül töreninin en çok ilgi çeken kategorilerinden biri olan 'Yıldızı Parlayanlar Ödülü' ise bu yıl 7'nci kez sahiplerini bulacak ve ilk kez bir erkek aday da Yıldızı Parlayanlar ödülü alacak. Yetenekleri, güçleri, başarıları ve bu yıl gösterdikleri performans dikkate alınarak değerlendirilen ödülün sahipleri; Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Taro Emir Tekin; en iyilerin günü Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüllerini alacaklar.