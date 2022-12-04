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Altın Kelebek ödülleri hangi kanalda, saat kaçta? Altın Kelebek ödülleri ne zaman, kimler kazandı?

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Altın Kelebek ödülleri hangi kanalda, saat kaçta? Altın Kelebek ödülleri ne zaman, kimler kazandı?

Birbirinden ünlü isimlerin Altın Kelebek ödüllerinde bir araya geldiler. Altın Kelebek ödülleri hangi kanalda, saat kaçta? Altın Kelebek ödülleri ne zaman, kimler kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Altın Kelebek ödülleri hangi kanalda, saat kaçta? Altın Kelebek ödülleri ne zaman, kimler kazandı?

48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar
04 Aralık 2022 Kanal d Yayın Akışı04 Aralık 2022 Kanal d Yayın Akışı

Altın Kelebek ödülleri hangi kanalda, saat kaçta ve Altın Kelebek ödülleri ne zaman, kimler kazandı merak ediliyor. 48. Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buluyor. Altın Kelebek ödülleri hangi kanalda, saat kaçta? Altın Kelebek ödülleri ne zaman, kimler kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Altın Kelebek ödülleri hangi kanalda, saat kaçta? Altın Kelebek ödülleri ne zaman, kimler kazandı? Detaylar haberimizdedir…

48. Altın Kelebek ödüllerinin sunucu bu sene Çağla Şikel ve Cem Davran oldu. Altın Kelebek ödülleri 4 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla saat 19.00'da Kanal D ve Teve2'de izleyicisi ile buluşuyor.

Altın Kelebek Ödül Töreni jürisinde; Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner'in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence bulunuyor.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EN İYİ KADIN OYUNCU: Pınar Deniz (Yargı)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Kaan Urgancıoğlu (Yargı)

EN İYİ DİZİ: Yargı

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: Ezgi Mola (Erşan Kuneri)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Feyyaz Yiğit (Gibi)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: Gibi

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VE EN İYİ KADIN SUNUCU: Müge Anlı - Müge Anlı ile Tatlı Sert

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: Emel Sayın

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: Edis

EN İYİ KADIN ŞARKICI: Zeynep Bastık

EN İYİ ERKEK SUNUCU: Kenan İmirzalıoğlu - Kim Milyoner Olmak İster

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Altın Kelebek Ödülleri Kanal D Gündem Magazin Haberler

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