Birbirinden ünlü isimlerin Altın Kelebek ödüllerinde bir araya geldiler. Altın Kelebek ödülleri hangi kanalda, saat kaçta? Altın Kelebek ödülleri ne zaman, kimler kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Altın Kelebek ödülleri hangi kanalda, saat kaçta? Altın Kelebek ödülleri ne zaman, kimler kazandı?

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ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

48. Altın Kelebek ödüllerinin sunucu bu sene Çağla Şikel ve Cem Davran oldu. Altın Kelebek ödülleri 4 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla saat 19.00'da Kanal D ve Teve2'de izleyicisi ile buluşuyor.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ JÜRİSİ

Altın Kelebek Ödül Töreni jürisinde; Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner'in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence bulunuyor.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİMLER KAZANDI?

EN İYİ KADIN OYUNCU: Pınar Deniz (Yargı)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Kaan Urgancıoğlu (Yargı)

EN İYİ DİZİ: Yargı

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: Ezgi Mola (Erşan Kuneri)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Feyyaz Yiğit (Gibi)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: Gibi

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VE EN İYİ KADIN SUNUCU: Müge Anlı - Müge Anlı ile Tatlı Sert

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: Emel Sayın

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: Edis

EN İYİ KADIN ŞARKICI: Zeynep Bastık

EN İYİ ERKEK SUNUCU: Kenan İmirzalıoğlu - Kim Milyoner Olmak İster