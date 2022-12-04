Altın Kelebek Kırmızı Halı sunucuları kim? 2022 Altın Kelebek ödülleri adayları kim?

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ALTIN KELEBEK KIRMIZI HALI SUNUCULARI KİM?

48. Altın Kelebek ödüllerinin sunucu bu sene Çağla Şikel ve Cem Davran oldu. Altın Kelebek ödülleri 4 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla saat 19.00'da Kanal D ve Teve2'de izleyicisi ile buluşuyor.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ JÜRİSİ

Altın Kelebek Ödül Töreni jürisinde; Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner'in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence bulunuyor.

ALTIN KELEBEK YILDIZI PARLAYANLAR

Nilsu Berfin Aktaş

Özgü Kaya

Su Burcu Yazgı Coşkun

Taro Emir Tekin