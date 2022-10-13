13.Geleneksel Altın ve Pırlanta Çadır günlerinin başlamasıyla vatandaşlar altın indirim çadırı nerede? sorusuna yanıt arıyor. Altın ve pırlanta ürünlerine indirimli olarak sahip olmak isteyenler heyecanla altın indirim çadırı günlerini bekliyor. Altın indirim çadırı nerede? sorusu ise merak edilenler arasında. Peki, Altın indirim çadırı nerede? Altın indirim çadırı nerede oluyor? 2022 Altın indirim çadırı!

Altın indirim çadırı nerede? sorusu vatandaşların arattıkları arasında yer alıyor. Altın ve pırlanta ürünlerine indirimli olarak sahip olmak isteyenler heyecanla altın indirim çadırı günlerini bekliyor.Peki, Altın indirim çadırı nerede? Altın indirim çadırı nerede oluyor? 2022 Altın indirim çadırı!

ALTIN İNDİRİM ÇADIRI NEREDE?

13 Ekim'de başlayıp 16 Ekim'de son bulacak olan altın indirim çadırı Atasay Yenibosna Merkez : 09.00 – 21.00ve Tüm Atasay Mağazalarında 10.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Yenibosna Merkez Ulaşım ise günde 6 kez, Yenibosna Koçtaş önünden 10.00 -17.30 arasında ve bir buçuk saat arayla kalkış yapmaktadır.