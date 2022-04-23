Altın fiyatları(YORUM): Yarım altın bugün ne kadar? 23 Nisan 2022 YARIM ALTIN fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü?

23 Nisan 2022 yarım altın bugün ne kadar, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde ve dünya çapında gelişen olaylar sonrasında yükselen veya düşen yarım altın fiyatları hakkında 23 Nisan 2022 yarım altın kaç TL? Yarım altın fiyatları bugün ne kadar? soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İşte, altın fiyatları…

23 NİSAN 2022 YARIM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Altının ons fiyatı, 23 Nisan 2022 günü 1.932,90 liradan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük yarım altın 2.930,27 liradan işlem görüyor. yarım altın satış fiyatı ise 3.003,52 TL’dir.

ALTIN NEDEN YÜKSELİR VE DÜŞER?

Altın fiyatı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonrası değişime uğramaktadır. Altın fiyatını etkileyen faktörler arasında yatırımcıların tercihleri ve davranışları bulunur. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar düşer veya azalır. Altına olan talep artışı, yatırımcıların onu güvenli liman olarak görmesini sağlar satın alım sonrası fiyatta yükseliş görülür. Talebin azalması ise fiyatların düşmesine sebep olur.

Altının yükselmesine veya düşmesine neden olan diğer faktörler arasında küresel faiz oranlarında değişim, nakit akışındaki değişim, para birimlerinin değer ve kurlarındaki iniş çıkışları da etkiler. Bunların yanı sıra nakit akışındaki değişim, ekonomik durgunluk ve küresel enflasyon artışı veya düşüşü altın fiyatlarının düşmesine ya da artmasına neden olur.

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