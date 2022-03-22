Altın Fiyatları (YORUM): Gram altın ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? CANLI altın yorum ve grafiği! Altın yükselir mi, düşer mi?

Altın yorum ve fiyatları, altın düşer mi yükselir mi soruları ile araştırılmaktadır. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar altını bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlar tarafından 1 gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? Yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı kaç TL? Altın ons fiyatı ne kadar sorularını araştırma konusu yapmıştır. Canlı altın fiyatları ve güncel altın kuru alım satım fiyatları haberimizde altın fiyatları hakkında uzman yorumlar eşliğinde verilmiştir. Pek, Gram altın kaç TL, Çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? CANLI altın yorum ve grafiği! Altın neden düştü, neden yükseldi. İşte bugünkü altın fiyatları haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

Altın Ons: 1.927,2

1.927,2 Altın Gram: 918,2

918,2 Çeyrek Altın : 1.468,5

1.468,5 Yarım Altın: 2.936,9

2.936,9 Tam Altın: 5.873,9

5.873,9 Cumhuriyet Altını: 6.093,1

6.093,1 Kapalıçarşı 14 Ayar Altın TL/Gr: 524,1

524,1 Kapalıçarşı 18 Ayar Altın TL/Gr: 671,3

671,3 Kapalıçarşı 22 Ayar Altın TL/Gr: 836,8

836,8 Reşat Altını: 6.277,4

GÜNCEL (CANLI) ALTIN FİYATLARI

Canlı altın fiyatları için CANLI ALTIN FİYATLARI 'na tıklayınız.

FED FAİZİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasındaki şahin tutumu da emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini aktarırken, gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bıraktı.

ECB, FED'DEN BAĞIMSIZ HAREKET EDECEK

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu belirterek, ECB para politikalarının Fed para politikası ile uyumlu olmayacağına işaret etti.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

1 HAFTALIK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

Grafik: investing.com

1 AYLIK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

Grafik: investing.com

3 AYLIK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

Grafik: investing.com

6 AYLIK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

Grafik: investing.com

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

ABD Dolarının Değeri

Altının fiyatı genellikle ABD dolarının değeriyle ters orantılıdır çünkü metal dolar cinsindendir. Diğer her şey eşit olduğunda, daha güçlü bir ABD doları, altının fiyatını daha düşük ve daha kontrollü tutma eğilimindeyken, daha zayıf bir ABD doları, artan talep yoluyla altın fiyatını yükseltebilir (çünkü dolar zayıf olduğunda daha fazla altın satın alınabilir.)

Sonuç olarak, altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülür. Enflasyon, fiyatların yükseldiği ve aynı şekilde doların değeri düştükçe fiyatların yükseldiği zamandır. As enflasyon yukarı cırcırları, bu nedenle de altın fiyatını yapar.

Dünya Çapında Mücevherat ve Endüstriyel Talep

?Dünya Altın Konseyi'ne göre 2019'da mücevher, toplam 4.400 tondan fazla olan altın talebinin yaklaşık yarısını oluşturdu. Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, hacim açısından mücevherat için büyük altın tüketicileridir. Talebin bir diğer %7,5'i, stentler gibi tıbbi cihazların ve GPS üniteleri gibi hassas elektroniklerin üretiminde kullanıldığı altın için teknoloji ve endüstriyel kullanımlara bağlanıyor.

Bu nedenle altın fiyatları temel arz ve talep teorisinden etkilenebilir; mücevher ve elektronik gibi tüketim mallarına olan talep arttıkça altının maliyeti yükselebilir.

Servet Koruması

Ekonomik durgunluk zamanlarında görüldüğü gibi, ekonomik belirsizlik zamanlarında, daha fazla insan, kalıcı değeri nedeniyle altına yatırım yapmaya yöneliyor. Altın, çalkantılı zamanlarda yatırımcılar için genellikle "güvenli liman" olarak kabul edilir. Tahvillerin, hisse senetlerinin ve gayrimenkulün beklenen veya fiili getirileri düştüğünde, altın yatırımına olan ilgi artabilir ve fiyatını yükseltebilir. Altın, para birimi devalüasyonu veya enflasyon gibi ekonomik olaylara karşı korunmak için bir riskten korunma aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca altın, siyasi istikrarsızlık dönemlerinde de koruma sağlıyor.

Yatırım Talebi

Altın ayrıca metali tutan ve yatırımcıların alıp satabilecekleri hisse senetleri çıkaran borsa yatırım fonlarından talep görüyor.

Bazı ETF'ler gerçek metalde mülkiyeti temsil ederken, diğerleri gerçek altın yerine madencilik şirketlerinin hisselerine sahiptir.

Altın Üretimi

Dünya çapında altın madenciliğinde önemli oyuncular Çin, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Rusya ve Peru'dur. Dünyanın altın üretimi, talebi karşılayan arzın bir başka örneği olan altın fiyatını etkiliyor.

Ancak, on yıllık bir süre içinde artışa rağmen, altın madenciliği üretimi 2016 yılından bu yana önemli ölçüde değişmedi. Tek nedeni "kolay altın" zaten mayınlı olmasıdır; madenciler artık kaliteli altın rezervlerine erişmek için daha derine inmek zorundalar. Altına erişimin daha zor olması ek sorunları da beraberinde getiriyor: madenciler ek tehlikelere maruz kalıyor ve çevresel etki artıyor. Kısacası, daha az altın elde etmek daha pahalıya mal olur. Bunlar, altın madeni üretim maliyetlerine eklenir ve bazen daha yüksek altın fiyatlarına neden olur.

Alt çizgi

?Uzun zamandır altına aşık olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün, altın talebi, merkez bankası rezervlerindeki altın miktarı, ABD dolarının değeri ve enflasyona ve para birimi devalüasyonuna karşı bir önlem olarak altını tutma arzusu, hepsi değerli metalin fiyatını artırmaya yardımcı oluyor.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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