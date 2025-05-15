Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıları tedirgin ediyor. Özellikle gram altın fiyatının geleceği konusunda çeşitli tahminler yapılıyor. Bu bağlamda, "Gram altın kaç TL olacak?" sorusu da sıkça soruluyor. Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor. Peki, Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatları tekrar yükselecek mi? Gram altın kaç TL olacak?

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarının düşüşünde birkaç ana etken öne çıkıyor. Öncelikle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı politikaları, altın gibi getirisi olmayan varlıkların cazibesini azaltıyor. Ayrıca, doların güçlenmesi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARI TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

Bazı analistler, ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının tekrar yükselebileceğini öngörüyor. Örneğin, Saxo Bank, 2025 yılı için ons altın fiyatını 3.300 dolar olarak tahmin ediyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLACAK?

Bazı ekonomistler, 2025 yılı sonuna kadar gram altın fiyatının 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtiyor.