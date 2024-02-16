ALTIN FİYATLARI NE OLDU? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Analistler, bu hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimine geç başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirterek, emtia piyasalarında yön arayışının devam ettiğini söyledi. Peki, ALTIN FİYATLARI NE OLDU? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne yükselişle başlayan gram altın 1988 TL seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Saat 10.40 itibariyle çeyrek altın 3 bin 330 TL'den, cumhuriyet altını 13 bin 570 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 6 dolar seviyesinde bulunuyor.