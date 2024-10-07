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Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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Güncel altın fiyatları araştırılırken 7 Ekim tarihinde çeyrek altın ve gram altın fiyatları düşüyor mu merak ediliyor. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 922 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?

Altın fiyatları düşüyor mu? Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 911 lira seviyesinde bulunuyor. Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 911 liradan işlem görüyor. Cuma günü 2 bin 922 liradan kapanan gram altın, bu hafta enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerle yön bulacak.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.917,1 TL, satış 2.917,9 TL.

Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 5 bin 10 liradan satılıyor.

Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.348,8 TL, satış 9.582,5 TL.

Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.

Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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