Altın fiyatları, 19 Mart'ta ons bazında 3.038 dolarla tarihi zirvesine ulaştıktan sonra 21 Mart itibarıyla bir miktar geri çekilme yaşadı. Gram altın fiyatları ise güncel verilere göre 3.700 TL seviyelerine geriledi. Bu gelişmeler, "Altın fiyatları düşecek mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, Altın fiyatları düşecek mi? 21 Mart altın fiyatlarında son durum nedir? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatları, 21 Mart 2025 itibarıyla yatırımcıların merak konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, 19 Mart'ta ons başına 3.038,93 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü. Bu artış, gram altının 4.068 TL seviyesine kadar çıkmasına neden oldu.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3703 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3699 lira, en yüksek de 3722 lira seviyesini gördü.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3687 liradan alınırken 3742 liradan satılıyor.