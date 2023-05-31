Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından vatandaşlar gram altının fiyatını merak etti. Arama motorlarında Altın fiyatları düşecek mi 2023 son dakika araştırmaları devam ediyor ve farklı türleri sorgulatılıyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi 2023 son dakika! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları düşecek mi 2023 son dakika sorusu merak ediliyor. Bu nedenle gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında Altın fiyatları da yer alıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından yeni fiyattan işlem görüyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi 2023 son dakika! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ 2023 SON DAKİKA

31 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde altın fiyatları aşağıda yer almaktadır. Altın Ons fiyatı yeşil yönlü ok olarak, Alış 1.959,3; Satış 1.959,5 olarak tabloda yer alıyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 1.304,28 TL'dir. Ayrıca çeyrek altın 2.109,99 TL.

Gram Altın kaç TL: 1.304,28 TL

Gram Altın kaç Dolar: 65,23 $

Gram Altın kaç Euro: 60,77 €

Çeyrek Altın kaç TL: 2.109,99 TL

Cumhuriyet Altını kaç TL: 9.052,56 TL

Tam Altın kaç TL: 8.426,95 TL

Yarım Altın kaç TL : 4.219,99 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!