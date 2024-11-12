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Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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Altın fiyatları düşecek mi? Güncel altın fiyatları araştırılırken 12 Kasım tarihinde çeyrek altın ve gram altın fiyatları düşüyor mu merak ediliyor. Altın yatırımcıları, geçtiğimiz haftalardaki yükselişin ardından şimdi düşüşün nerede sonlanacağını merak ediyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?

Altın fiyatları düşüyor mu? Altın fiyatlarındaki hızlı gerileme yatırımcıları tedirgin etmeye başladı. Küresel ekonomideki gelişmelerin de parlak olmaması altın fiyatları üzerinde yeni baskı oluşturdu. Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Küresel ekonomik durumun yavaş düzelme göstermesi, enflasyondaki dinamizmin gerilememesi, faiz indirimlerine rağmen altın tarafında kalıcı yükseliş hareketinin oluşmaması yatırımcıları tedirgin ediyor. ABD seçimlerinin ardından kısa süre yükseliş gösteren altın sonrasında düşüş grafiği sergiliyor.

Kasım ayına 3049 lirayla başlayan altın dün 2881 liraya kadar geriledi. Böylece altında ay başından bu yana sadece 12 günde (işlem görmeyen günler de var) yüzde 5'in üzerinde kayıp oluştu.

Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ONS ALTIN

Ons altın güne 2622 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2615 dolar, en yüksek de 2627 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2616 dolardan işlem geçiyor.

Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 2991 liradan alınırken 3032 liradan satılıyor.

ABD başkanlık seçimlerinin ardından altın fiyatlarına düşüş görüldü. Donald Trump'ın ABD Başkanı olması ve savaş karşıtı açıklamaları altın fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Son bir ay içinde 2 bin 790 dolar seviyelerine kadar yükselen ons altın 2 bin 650 dolar seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz hafta 3 bin 180 liraya kadar yükselen gram altın, ons altındaki düşüş sonrası 2 bin 950 liraya kadar geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını belirtiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.866,1 TL, satış 2.866,3 TL.

Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.588,0 TL, satış 4.702,7 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.177,6 TL, satış 9.407,0 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 19.862,0 TL, satış 20.162,2 TL.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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