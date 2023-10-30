ALTIN FİYATLARI: Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar? 30 Ekim Güncel Altın Fiyatları!
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 30 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. İsrail-Hamas arasında yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasıyla güvenli liman olarak bilinen altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 30 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 30 Ekim güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 30 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
İsrail-Hamas çatışmalarında şiddetin dozunun artması piyasaları da etkiledi. Güvenli liman olarak tabir edilen altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk gününde 1.826 lirayı görerek rekor kırdı.
Çeyrek altın 3.026 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını da 12.464 liradan satılıyor.
ONS ALTINDA 5 AY SONRA BİR İLK
Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesi emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olurken yükseliş eğilimini üst üste 3. haftaya taşıyan altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 2.005 doları gördü. Böylece ons altın yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 2.000 doları aşmış oldu.