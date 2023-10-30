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ALTIN FİYATLARI: Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar? 30 Ekim Güncel Altın Fiyatları!

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 30 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. İsrail-Hamas arasında yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasıyla güvenli liman olarak bilinen altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 30 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?