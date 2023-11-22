22 Kasım tarihli güncel altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu, kaç TL olduğu araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altın fiyatı ne kadar olduğu merak konusu oldu. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 22 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI (CANLI) 22 KASIM | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 22 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 1849 liradan tamamladı. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 22 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1855 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 50 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

ATEŞKES PİYASALARI ETKİLEDİ

Analistler, İsrail ve Hamas tarafından yapılan açıklamalarda tarafların 4 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını duyurması üzerine alınan olumlu sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

ONS ALTINDA 2 BİN 10 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 30 seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.