Altın Fiyatları 23 Ekim Canlı: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Güncel Altın fiyatları!

23 Ekim tarihli güncel altın fiyatları merakla araştırılıyor. Çeyrek, gram, tam ve Cumhuriyet altın fiyatlarının ne kadar olduğu gündemde. Altının gram fiyatının güne yükselişle başlaması ve ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının fiyatı büyük ilgi görüyor. Tam Altın fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? 23 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizde...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 23 Ekim güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 23 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.785 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.940 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da 12 bin liradan satılıyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ 16 YILIN ZİRVESİNDE

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler piyasalarda endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.