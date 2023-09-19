ALTIN FİYATLARI 2023 - Güncel Çeyrek Altın, Ata Altın, Tam Altın fiyatı ne kadar? 19 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL?

Altının gram fiyatı ve anlık altın fiyatları merak edilirken, çeyrek altın kaç lira olduğu araştırılıyor. 19 Eylül 2023 gram altın kaç TL ve tam altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.680 lira seviyesinden işlem görüyor. Güncel altın satış fiyatları ve anlık altın fiyatı merak ediliyor. Peki, Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 19 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL?

Değer kazanan altının gram fiyatı ne kadar olduğu ve 19 Eylül 2023 tam altın fiyatı kaç lira merak ediliyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 19 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.680 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün 1.681-1.653 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 1.679 liradan tamamladı.

TAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.680 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 1.932 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın için güncel alış fiyatı 2.779 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 2.810 TL. Son dönemdeki hızla artışını sürdüren Cumhuriyet altını, 11 bin lira eşiğini aşarak 11 bin 118 lira alış fiyatıyla işlem görmektedir. Satış fiyatı ise 11 bin 199 lira olarak kaydedildi.

19 EYLÜL 2023 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın başta olmak üzere değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.925 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.