ALTIN FİYATLARI 14 KASIM | Çeyrek altın, Gram altın, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Canlı Altın fiyatları!

14 Kasım tarihinde çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları merak konusu oldu. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.789 liradan tamamladı. Peki, Çeyrek altın, Gram altın, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Canlı Altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 14 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 14 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.789 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.791 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.950 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12.040 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışına paralel 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Fed'in enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydeden analistler, bugün Fed üyelerinin yapacağı konuşmaların da politikalara yönelik ipucu verebileceğini aktardı.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi. İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının gündemde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.940 ve 1.930 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.