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ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 11 Ekim altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Altın almak ya da bozdurmak isteyenler için güncel fiyat bilgilerini haberimize ekledik. Geçtiğimiz hafta 3 bin lira seviyesine çıkan gram altın, bugün düşüş gösteriyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 11 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 11 Ekim altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 11 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 2.916,00 TL'dir.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 4.705,95 TL.

ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 9.411,89 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 20.311,44 TL

ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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