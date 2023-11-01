Altın Fiyatları 1 Kasım Güncel: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Canlı Altın fiyatları!

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 1 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 1 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 1 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 1 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.802 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.960 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12.100 liradan satılıyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Son dönemde ABD'de açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın para piyasasındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan politika metninden ve Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve JOLTS açık iş sayısı verileri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.