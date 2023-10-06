Altına yatırım yapan veya yapmayı planlayan vatandaşlar Altın düşüşte mi? Sorusuna internet üzerinde yanıt aramakta. Son günlerde oldukça değişiklik gösteren Altın düşüşte mi? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 6 Ekim Cuma altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın düşüşte mi? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 6 Ekim Cuma altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın düşüşte mi? Sorusu, Altına yatırım yapma planı olan kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. 6 Ekim güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından Altın düşüşte mi? Araştırılıyor. Peki, Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 6 Ekim Cuma altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN DÜŞÜŞTE Mİ?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.614 lira seviyesinden işlem görüyor. Güncel altın fiyatları takip ekranında yer almakta olan grafikler baz alındığında altın fiyatının 6 ekim tarihinde öğle saatlerine doğru yükselişte olduğunu görmekteyiz. Güncel altın fiyatları takip ekranı'na tıklayarak güncel fiyatları öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.650 liradan satılıyor.

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam altın 10.548,83 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 10.700 liradan satılıyor.