Bazı kuyumculuk ürünlerinin ve mücevherlerin AB dışındaki ülkelere ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi. Bununla birlikte, güncel altın fiyatları araştırılıyor. Peki, Altın düştü mü? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın düştü mü? Sorusu, gündemde yer almakta olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Güncel altın fiyatları ve altının gram fiyatları merak ediliyor. Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı. Peki, Altın düştü mü? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN DÜŞTÜ MÜ?

Altın fiyatları 19 Ağustos Cumartesi günü yükseliş gösteriyor. Altın grafiğinde yer almakta olan çeyrek altın, tam altın, ons altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer altın türevlerinde yükseliş görmek mümkün. Haberimiz içerisinde yer almakta olan canlı altın takip ekranı üzerinden altın fiyatlarının düşüp düşmediğini anlık olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN CANLI FİYAT TAKİP EKRANI

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL









Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.094,00 1.666,48 1.649,00 -1,05 50,73 Cumhuriyet 7.330,00 11.049,00 10.940,00 -0,99 49,25 ABD Doları 18,7180 27,0490 27,0990 0,18 44,78 Avro 19,9800 29,6530 29,4600 -0,65 47,45 İngiliz Sterlini 22,5700 34,4910 34,5910 0,29 53,26 İsviçre Frangı 20,2850 30,8910 30,8130 -0,25 51,90

(Sürecek)