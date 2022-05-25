Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Yorumlar) 25 Mayıs 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları azalır mı artar mı? 1 gram altın kaç TL? - Haberler

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 25 Mayıs 2022 Çarşamba altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları azalacak mı?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? (GÜNCEL YORUMLAR)

EKONOMİST İSLAM MEMİŞ AÇIKLAMALARI

İslam Memiş'in güncel açıklamalarına videodan ulaşabilirsiniz:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı #İslamMemiş Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yükselişe geçen dolar, altın ve gümüşün önümüzdeki günlerde hangi seviyelerde seyredeceğini değerlendiren Memiş, kripto para piyasalarının gidişatını da yorumladı.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 951 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.529 lira, cumhuriyet altını da 6.290 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 944,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 951 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.529 lira, cumhuriyet altını da 6.290 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.857 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanakları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararının yanı sıra Almanya ve ABD'de birinci çeyrek büyüme ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri akışının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, bugün ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

25 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

25 Mayıs Çarşamba günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 968,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 968,0 TL iken satış fiyatı ise 968,6 TL'dir.

Gram altın 25 Mayıs Çarşamba güncel kurları:

Alış 968,0

Satış 968,6

Değişim (%) 0,25

En Yüksek 977,3

En Düşük 962,8

Önceki Kapanış 965,9

Haftalık En Yüksek 977,3

Haftalık En Düşük 916,9

Aylık En Yüksek 977,3

Aylık En Düşük 884,9

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