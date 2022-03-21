Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Yorumlar) 21 Mart 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları artar mı azalır?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 21 Mart 2022 Pazartesi altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyon kaygıları sonucu emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Müzakerelerde istenilen sonucun elde edilmemesine ilave olarak dün ABD'de açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydetmesi de risk iştahını azalttı. Verinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini, ancak bir resesyon öngörmediklerini ifade etti.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmezken, enflasyon görünümünde bir zayıflama görülmemesi halinde varlık alımlarının 3. çeyrekte sonlandırılacağını bildirdi. Banka ayrıca, büyüme beklentilerini düşürdü, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti. Artan enflasyonist kaygılar sonucu para politikalarının beklenenden daha "şahin" olacağı görüşlerinin güçlendiğine işaret eden analistler, bu kapsamda gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısından çıkacak kararların yakından izleneceğini söyledi.

ANALİSTLER İKİ ÖNEMLİ KONUŞMAYA ODAKLANDI

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yakından takip edileceğini belirten analistler, gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Chigago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların direnç, 1.910 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

GÜNDEMDE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VAR

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.506 lira, Cumhuriyet altını da 6.125 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.925 dolardan işlem görüyor. Analistler, hafta boyunca Rusya- Ukrayna savaşına yönelik haber akışının emtia fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmasının faydalı olabileceğini söyledi.

ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 918 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.506 lira, Cumhuriyet altını da 6.125 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 914,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 918 liradan işlem görüyor.

21 MART PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

21 Mart Pazartesi günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 917,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 917,7 TL iken satış fiyatı ise 918,3 TL'dir.

Gram altın 21 Mart Pazartesi güncel kurları:

Alış 917,7

Satış 918,3

Değişim (%) 0,36

En Yüksek 920,7

En Düşük 913,8

Önceki Kapanış 914,7

Haftalık En Yüksek 947,6

Haftalık En Düşük 890,9

Aylık En Yüksek 968,8

Aylık En Düşük 825,2

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