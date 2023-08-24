Faiz oranları ve altın fiyatları, finansal piyasalarda önemli rol oynayan iki faktördür. Bu nedenle Faiz artırımı sonrasında altın fiyatlarında değişiklik gözlemlenebilir. Birçok yatırımcı, faiz oranlarının altın fiyatlarını nasıl etkilediğini merak etmektedir. Peki, Altın düşer mi, yükselir mi? Faiz artırımı sonrasında altın fiyatları ne olur?

Altın düşer mi, yükselir mi? Sorusu, bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste üçüncü kez faiz yükseltti. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir hamleyle 750 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Peki, Altın düşer mi, yükselir mi? Faiz artırımı sonrasında altın fiyatları ne olur?

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar. Buna göre faiz artırımı sonrasında altın ve dövizde düşüş görülmektedir.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.