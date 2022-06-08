Altın yükselecek mi düşecek mi? (YORUM) Altın neden yükseliyor? Gram altın kaç TL? Altın fiyatları! - Haberler

Altın düşer mi çıkar mı merak ediliyor. Doların hafta başından bu yana TL karşısındaki yükselişi, bu sabah da devam etti. Dün 16,74 seviyesinde seyreden dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde 17 TL'yi aştı. Avro ise dünkü 17.95 TL seviyesini de aşarak 18 TL'nin üzerini gördü. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın düşer mi çıkar mı? Altın neden yükseliyor? Gram altın kaç TL? Altın fiyatları haberimizde...

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ ÇIKAR MI?

Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren dolar, bu sabah da TL karşısında yükselişle başladı ve 20 Aralık'ta bu yana ilk defa 17 TL'nin üzerine çıktı. Aynı şekilde gram altın da dün akşam saatlerinde gördüğü 1000 TL'nin üzerine çıkarak yeniden 1015 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı.

GRAM ALTIN 1000 TL'Yİ AŞTI

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü.

Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü. Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın 1008 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 656 liradan, yarım altın 3 bin 318 liradan, tam altın 6 bin 613 liradan işlem görüyor.

FAİZ, YÜZDE 14'E SABİTLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faizle ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedefliyordu. Böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomik yapı öngörülüyordu. Bu kapsamda faiz oranı birkaç ay üst üste düşürüldükten sonra yüzde 14'te sabitlendi.

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