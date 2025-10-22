Altın daha düşecek mi, altında düşüş devam eder mi?

Son günlerde altın fiyatları, ticaret cephesindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle ivme kaybetmeye devam ediyor. Rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarında yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi, geri çekilmeyi hızlandırdı. Analistler, piyasanın bu süreçte nefes alma dönemine girdiğini belirtiyor. Ancak, düşüşün ne kadar süreceği konusunda belirsizlik sürüyor.

İSLAM MEMİŞ: BU HAFTA ALTIN ALMAM, STRES AZALIYOR

Ünlü finans yorumcusu İslam Memiş, ons altının 4.236 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "4.200 dolar altına sarkarsa 4.130 dolar destek olur" dedi. Gram altın için 5.900-6.200 TL bandının önemli olduğuna dikkat çeken Memiş, bu hafta alım yapmayacağını ifade etti. "Piyasada stres azalıyor, bu dönemde izlemek daha doğru olur" değerlendirmesinde bulundu.

ATİLLA YEŞİLADA: ALTIN BALONU KISA SÜREDE PATLAYABİLİR

Atilla Yeşilada, yıl sonuna yaklaşılırken yatırımcıların risk almak istemediğini, ancak bunun geçici bir durum olduğunu belirtti. Çin'in talebi azaltması veya ABD'de faizlerin yükselmesi durumunda "altın balonunun kısa sürede patlayabileceği" uyarısında bulundu.

DEVRİM AKYIL: DÜZELTME NORMAL AMA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Devrim Akyıl, altındaki yükseliş trendinin ara düzeltmelerle sürdüğünü belirtti. "Altın 4 binden 5 bine gidebilir, dramatik bir düşüş beklemiyorum" diyen Akyıl, yatırımcılara panik yapmamalarını tavsiye etti.

MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK: 1970'LERE BENZER BİR SÜREÇ YAŞANIYOR

Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının uzun vadeli bir yükseliş trendinde olduğunu belirterek, "1970'lerdeki gibi bir süreçten geçiyoruz. Vatandaş kuyumcuda, BES'te, bankalarda altına yöneliyor. Bu da fiyatların düşmesini engelliyor" dedi.

MUHAMMET BAYRAM: ALTIN AL-SAT YAPMAYIN, BEKLEYİN

Ekonomist Muhammet Bayram, yatırımcılara kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durmalarını tavsiye etti. "Altın her geri çekilmede fırsat verir. 2026'ya kadar kazandırmaya devam edecek" diyerek uzun vadeli stratejinin önemini vurguladı.

MURAT MURATOĞLU: TL ÜZERİNDE HİKAYE DEĞİŞMEZ

Murat Muratoğlu, altının dolar bazında dalgalansa da TL karşısında kazandırmaya devam edeceğini söyledi. "Altın orta ve uzun vadede Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

SELÇUK GEÇER: ALTIN 4 BİN DOLARIN ÜZERİNE SABİTLENECEK

Selçuk Geçer, altının mevcut ekonomik koşullar nedeniyle düşüşe geçmeyeceğini belirtti. "Altını mümkün olduğunca 4 bin dolar üzerinde sabitleyecekler. Şu anki koşullar düşüşe işaret etmiyor" açıklamasını yaptı.

BAKİ ATILAL: 2026'YA KADAR YÜKSELİŞ SÜRER

Finans uzmanı Baki Atılal, küresel krizler ve merkez bankalarının alımlarının altını desteklemeye devam ettiğini söyledi. "Yükseliş trendinin altı dolu, 2026'ya kadar altın değer kazanmaya devam eder" dedi.

CAN PAMİR: UFACIK DÜŞÜŞLER OLABİLİR AMA TREND YUKARI

Can Pamir, altın fiyatlarındaki yükselişin spekülatif değil, temelli olduğunu belirtti. "Ufak düzeltmeler olsa da trend bu yıl boyunca yukarı yönlü sürecek" dedi.

TUNÇ ŞATIROĞLU: BEKLEME DÖNEMİ BAŞLADI

Tunç Şatıroğlu, altının bir süre doygunluk seviyesinde kalacağını belirterek, "Satmadıkça kazanmaya devam ediyorsunuz. Şimdi bekleme dönemi" ifadelerini kullandı.