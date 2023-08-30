Altın Bilezik Satın Alma Rehberi

Satın Alma Rehberi

Altından yapılan takılar kadınların güzelliklerine güzellik katarlar. Kadınlar altın bilezik kullanmaktan hoşlanıyor olsalar da satın alma sırasında hangi noktalara dikkat etmeleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Bundan dolayı yanlış seçimler kadınların mutsuz olmasına neden olabilir.

Altın bilezik seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar bilindiğinde doğru seçim yapılır. Zamansız olmaları ile altın bilezikler bir kez alındığında ömür boyu kullanılır. Hatta anneden evlada en güzel miras ve hatıra olarak da kullanılmaya devam edilebilir. Altının kolay işlenen bir maden olması ile birbirinden şık ve göz alıcı modeller tasarlanır. Her yeni sezonda mücevher tasarımcıları tarafından hazırlanan koleksiyonlar da kadınların beğenisine sunulur. Bu koleksiyonlardan bilezik seçimi yaparken şu noktalara dikkat etmeniz gerekir.

Altın Bileziklerde Ayar Farkı

Geleneksel olarak Türkiye'de altın bilezik denildiğinde akıllara 22 ayar bilezikler gelir. Oysa Avrupa ve Amerika'da altın bileziklerin imalatında 14 ayar da çok fazla tercih ediliyor. Türkiye'de de yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle artık 14 ayar bileziklerde oldukça fazla ilgi görüyor. 14 ve 22 ayar olarak imalatı yapılan aynı model iki bilezik arasında görünüş olarak hiçbir fark olmaz. Ayar farkını normal insanların görmesi mümkün olmaz.

Bileziğin kaç ayar olduğu içi kısmında belirtilir. Ancak içi kısmına baktığınızda ayarını anlayabilirsiniz. Şık ve zarif görünmek için bütçenize uygun bilezikleri 14 ayar ya da 22 ayar olarak tercih edebilirsiniz. Alacağınız bileziği hiç çıkartmadan ömür boyu aynı şık görünümü ile kullanmaya devam edebilirsiniz.

Altın Bileziklerde İşçilik

Altın bilezik fiyatları üzerinde işçilik faktörünün önemli bir etkisi bulunur. Altın oya gibi işlenerek bileklerinize şıklık katacak eşsiz görünümüne kavuşur. Bu sırada yapılan işlemlere işçilik adı verilir ve satış fiyatı üzerine eklenir. Üzerinde çok fazla işçilik detaylarının olduğu bileziklerin fiyatında işçilik etkisi de fazladır. İşlemeli, üzerinde çok fazla detaylı olan bilezikler göz alıcıdırlar. Bunun yanında işçiliğin fazla olması fiyatı etkileyen unsurlardan biridir.

İşçilik fiyatı her modelde farklı olarak görülebilir. Bundan dolayı bilezik almadan önce beğendiğiniz modelin fiyatı konusunda araştırma yapabilirsiniz. Altın fiyatları uluslararası altın borsası tarafından anlık olarak belirlenir. Bilezik fiyatları bunun için her gün hatta saatler içinde değişebilir. Bütçenize uygun fiyatlarla bilezikleri almak için altın fiyatlarının düşük olduğu anları ve işçiliği az alan Gülaylar'ı tercih edebilirsiniz.

Altın Bilezik Ölçüleri

Her kadının beden yapısı farklıdır. Tıpkı yüzük ölçüsü olduğu gibi bilezik ölçüsü de kadından kadına değişebilir. Bilek ölçüsüne uygun olarak bilezik seçilmesi halinde çok daha rahat kullanılır ve kolda olmasından dolayı bir rahatsızlık yaşanmaz. Bilezik ölçünüzü biliyorsanız aynı ölçüde yeni modeller arasından seçim yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız sahip olduğunuz bileziklerden birinin iç ölçüsünü alarak bu şekilde öğrenebilirsiniz.

Altın bilezik modelleri en fazla 17cm ve 18 cm olarak tercih edilir. Evde bileziğiniz olmadığı durumlarda bileğinizin kalınlığını ölçebilirsiniz. Yalnız bu ölçü tek başına yeterli değildir üzerine iki buçuk santim eklemelisiniz. Böylece alacağınız bileziği elinizden rahatça geçirebilirsiniz. Altın bilezik seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi kullanım amacıdır. Günlük olarak kullanacak olmanız halinde daha sade tasarımları tercih etmelisiniz. Abiye kıyafetlerle kullanacağınız bilezikleri ise ihtişamlı olan modeller arasından seçebilirsiniz.