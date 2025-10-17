Haberler

Altın artmaya devam edecek mi?

Altın artmaya devam edecek mi?
Son dönemde döviz kurlarındaki oynaklık ve küresel belirsizlik ortamı, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendiriyor. Bu durum, doğal olarak altına yönelimi artırıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre kısa vadede fiyatlarda bazı düzeltmeler yaşanabilir; ancak orta ve uzun vadede altının değer kazanmaya devam edeceği beklentisi hâkim.

Altının fiyatını etkileyen başlıca unsurlar arasında döviz kuru, enflasyon oranları, merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve küresel talep yer alıyor. Türkiye özelinde ise gram altının TL bazındaki değeri büyük ölçüde dolar/TL paritesine bağlı. Bu nedenle doların değer kazanması, altın fiyatlarının da Türk lirası karşısında yükselmesine yol açabiliyor. Kısacası, mevcut ekonomik dinamikler sürdükçe altının değerinde artış potansiyeli devam ediyor.

ALTIN ARTMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Altın piyasasında yukarı yönlü beklentiler hız kesmeden devam ediyor. Barok Kuyumculuk CEO'su Corç Akdoğan, gram altının yakın dönemde 6 bin TL eşiğini geçebileceğini belirterek yatırımcılara umut veren açıklamalarda bulundu. Akdoğan, küresel ölçekte devam eden risklere dikkat çekerek, "Altının önü açık, belirsizlik ortamı güvenli liman talebini artırıyor." ifadelerini kullandı.

YENİ BİR YÜKSELİŞ DALGASI BEKLENİYOR

Akdoğan'a göre, küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Bu koşulların yeni bir yükseliş sürecini tetikleyebileceğini vurgulayan Akdoğan, "Gram altın 6 bin TL seviyesini rahatlıkla test edebilir. Eğer mevcut ivme sürerse, yeni rekor seviyeler de gündeme gelebilir." dedi.

ALTINDA UZUN VADEDE OLUMLU GÖRÜNÜM

Kısa vadede fiyat hareketlerinde dalgalanmalar yaşanabileceğini belirten Akdoğan, uzun vadede altının yönünün pozitif olduğunu ifade etti. "Altın genellikle bir adım geri, iki adım ileri hareket eder. Küresel ölçekte ekonomik ve siyasi belirsizlikler tamamen ortadan kalkmadı. Bu nedenle altının yükseliş potansiyeli güçlü kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Osman DEMİR
Haberler.com
