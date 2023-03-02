Altılı masa adayı kim olacak? CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderler 13. kez bir araya gelecek. Toplantı sonrası Millet ittifakının adayının berelenmesi bekleniliyor. Vatandaşlar ise kritik zirve öncesi 6'lı masanın toplantısı ne zaman yapılacağını ve adayın açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyorlar. Peki, Altılı masanın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı masanın adayları kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Seçimlerine geri sayım başladı. Millet ittifakını oluşturan 6 siyasi parti liderleri Sadet Partisinin ev sahipliğinde13. kez bir araya gelecek. Vatandaşlar ise kritik zirve öncesi 6'lı masanın toplantısı ne zaman yapılacağını ve adayın açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyorlar. Peki, Altılı masanın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı masanın adayları kimler? Millet ittifakı adayını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

ALTILI MASANIN TOPLATISINE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması", Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak. Topaltının ana gündemi Cumhurbaşkanı adayının berelenmesi olacak.

ALTILI MASANIN ADAYI KİMLER?

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı zirvede adayın berelenmesi beklenirken adayın açıklanıp açıklanmayacağı ise henüz belli olmadı. 6 'lı masanın olasıadaylar ise şu şekilde :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçtaroğlu,

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olması beklenirken nihaiyi adayın bugün yapılacak "Liderler Zirvesinde belli olması bekleniliyor.

MİLLET İTİFAKI ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki Millet İttifakı toplantısına ilişkin, toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenebileceğini ama hemen açıklanmayabileceğini söyledi. Buna göre Millet İttifakı adayının Nisan ayı içerisde açıklanması bekleniliyor.