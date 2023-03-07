Altılı masanın adayı Kemal Kılıçtaroğlu kimdir, kaç yaşında? Kılıçtaroğlu kaç seçim kazandı?

2023 Seçimlerine geri sayım başladı. Kamuoyunda bir süredir merak edilen Millet itifakının adayı kim olacak? Sorusu dün Sadet Partisi Genel Merkezinde yapılan son 6'lı masa toplantısının ardından belli oldu. Millet itifakının adayı Kemal kılıçtaroğlu oldu. Bunun ardından vatandaşlar Kemal Kılıçtaroğlu kimdir, kaç yaşında? Kılıçtaroğlu kaç seçim kazandı? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türk siyaset tarihi için önemli günlerden biri dün Sadet Partisi Genel Merkezinde yaşandı.Kamoyunun bir süredir merak ettiği Millet ittifakının adayı kim olacak? Sorusuyanıt buldu. Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçtaroğlu oldu. Bunun ardından vatandaşlar Kemal Kılıçtaroğlu kimdir, kaç yaşında? Kılıçtaroğlu kaç seçim kazandı? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar haberimizde...

KEMAL KILIÇTAROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1971'de mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavının ardından Maliye Bakanlığında göreve başladı.

Daha sonra Hesap Uzmanı olan Kılıçdaroğlu, bir yıl Fransa'da kaldı. Hesap uzmanlığını 1983'e kadar sürdürdü ve aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğüne atandı. Burada önce Daire Başkanı olarak görev aldı, daha sonra aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 1991 yılında Bağ-Kur'a atandı. Burada genel müdürlük yapan Kılıçdaroğlu, 1992 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne geçti.

Daha sonra kısa bir süre Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend Dergisi tarafından "Yılın Bürokratı" seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 1999'un Ocak ayında kendi isteğiyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden emekli oldu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında Kayıtışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonuna başkanlık eden Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesinde de bir süre ders verdi.

Daha sonra Türkiye İş Bankasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak Meclise girdi. CHP Merkez Yönetim Kurulunda görev alan Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimlerinde de İstanbul'dan 23. Dönem Milletvekili seçildi ve Genel Başkanlığa adaylığını açıklayıncaya kadar CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. CHP Olağan Kurultayı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi.

KILÇTAROĞLU KAÇ SEÇİM KAZANDI?

1948 doğumlu olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 2022 Türkiye Genel Seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2007 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak yer aldı.2009 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmiş ancak oyların yüzde 37'sini alarak ikinci olmuştu. Ana muhalefet partisi CHP'nin önceki yerel seçimlerde aldığı oy oranını yüzde 25'in üstünde artıran Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010 yılından bu yana Genel Başkanlık görevini yürütüyor.

Kılıçdaroğlu, genel başkan olarak girdiği ilk seçim 2011'de yüzde 25.98 oy aldı.2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmelerdin İshakoğlu'nu aday gösterdi. Seçim sonucuRecep Tayyip Erdoğan yüzde 51.79 oy alırken, İnsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.

Seçimin ardından hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olmadı. AK Parti 2002 seçimlerinden bu yana ilk kez iktidar çoğunluğunu kaybetti. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise CHP yüzde 25.32 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken; AK Parti yüzde 49.5 oy ile parlamentoya 312 millet vekilini göndermişti.2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda seçmen yüzde 51 olarak yeni sisteme evet derken yüzde 48 ise hayır yanıtını verdi.

24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçmişinde CHP'li Muharrem İnce Cumhurbaşkanı aday oldu. Muharrem İnce yüzde 30.6 oy ile ikinci sırada yer aldı. Ve ilk turda kaybetti. 2019 yerel seçimlerinde ise CHP oy oranını yüzde 30'a çıkararak toplamda 21 büyükşehir veya il merkezi belediyesini kazanmıştı. Kemal kılıçtaroğlu 14 Mayısta yapılacak seçimlerde Millet ittifakınınCumhurbaşkanıaday olacak.