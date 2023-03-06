6'lı Masa'nın 5 ortağı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek ayrılmasının ardından önceki gün bir araya gelerek yola devam kararı aldı. Ülkenin gündeminde yer alan 6'lı masa toplantısının detayları ise merak ediliyor. Peki, Altılı masa toplantısı saat kaçta? 6'lı masa toplantısı ne zaman, başladı mı?

Altılı masa cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masa adayını açıkladı mı? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim oldu?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu çıkışta "Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile ziyaret ettik" dedi. Yavaş ise "Akşener'den masaya dönmesini istedik, düşünecek. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok." ifadelerini kullandı. Peki, Altılı masa toplantısı saat kaçta? 6'lı masa toplantısı ne zaman, başladı mı? Detaylar haberimizde...

ALTILI MASA TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sonrasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Akşener'in aday olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyareti sonrası 5'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı kritik toplantı saat 16.00'ya ertelendi.

Merakla beklenen toplantı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. 20 dakika süren görüşmenin ardından ilk olarak açıklama yapan İmamoğlu, "Bu ziyaretimizi Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa'nın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık." dedi.

"DEĞELENDİRECEKLER"

Yavaş ise, "Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Milletin ayrılığa tahammülü yok. Yaraları saracak şekilde bir araya gelmek milletimizin arzusu. Değerlendirecekler" ifadelerini kullandı.

ADAYI, KARAMOLLAOĞLU İLAN EDECEK

Öte yandan; cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde, ittifakın "en yaşlı lideri" olduğu gerekçesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne geçecek. Ayrıca ittifakın yol haritasını cumhurbaşkanı adayının açıklaması bekleniyor.