Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından altılı masa bu akşam toplantı gerçekleştirecek. Peki, Altılı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı masa neden toplandı? Altılı masa açıklamaları neler? İşte detaylar...

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından altılı masa bu akşam CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. Peki, Altılı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı masa neden toplandı? Altılı masa açıklamaları neler? Detaylar haberimizde...

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade eden İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.

ALTILI MASA TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altılı masa toplantısı bugün saat 22.00'da CHP Genel Merkezi'nde toplanacaktır.