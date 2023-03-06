Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı.Yaşananlar yakından takip edilirken Altılı Masa toplantısı ne zaman bitecek? Altılı Masa toplantısı bitti mi?

Altılı masa cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masa adayını açıkladı mı? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim oldu?

Meral Akşener 6'lı Masa'ya geri döndü, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ersan Şen gündem oldu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Peki, Altılı Masa toplantısı ne zaman bitecek? Altılı Masa toplantısı bitti mi?

ALTILI MASA TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Saat 15.00'te yapılacak toplantının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu.

6'LI MASA TOPLANTISINA ERTELENDİ

20 dakika süren zirve sonrası iki başkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelirken yaşanan görüşme trafiği nedeniyle 6'lı Masa'nın adayını belirleyeceği toplantı ilerleyen saatlere ertelendi.

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİLİ GÖRÜŞME

Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın toplantısı öncesi son dakika görüşme kararı aldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.