Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından altılı masa bu akşam CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Peki, Altılı masa toplantısı bitti mi? Altılı masa toplantısı İZLE! Altılı masa açıklamaları neler?Detaylar haberimizde...

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade eden İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.

ALTILI MASA TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Altılı masa toplantısı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da CHP Genel Merkezi'nde toplanmıştır. 6 liderin imzaladığı ortak metin şu şekildedir: