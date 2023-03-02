Altılı masa liderleri bugün bir araya geldi. Altılı masa toplantısı bitti mi merak konusu oldu. Peki, Altılı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa adayı açıkladı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

6'lı masanın liderleri 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantının ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Altılı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa adayı açıkladı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

6'LI MASADA LİDERLERİ KİMLER?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

ALTILI MASA TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Altılı Masa toplantısı bugün saat 14:00'te başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.