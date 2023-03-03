Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Bugünse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Vatandaşlar ise Altılı masa ne zaman kuruldu? 6'lı masa kuruluş tarihi ne? sorularını merak etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi. Bu gelişmelerin üzerine Altılı masa ne zaman kuruldu? 6'lı masa kuruluş tarihi ne? soruları aratıldı.

ALTILI MASA NE ZAMAN KURULDU?

Altılı Masa ; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından ilk toplantısı 12 Şubat 2022'de yapılarak kurulmuş siyasi bir oluşumdur. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın seçim sürecinde ittifak olduğunu, seçim sürecinin geride kalmasıyla bir iş birliği haline büründüğünü açıkladı.

Altılı Masa, ilk başta Millet İttifakı'ndan bağımsız bir oluşumdu. 26 Ocak 2023'de Altılı Masa yaptığı 11. toplantısı sonrası kendini ilk defa "Millet İttifakı" olarak tanımladı. Millet İttifakı, 30 Ocak 2023 tarihinde Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni Ankara'da kamuoyu ile paylaşmıştır.

3 Mart 2023'te, Meral Akşener, İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylandığını açıklamış ve İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi.