İyi Parti lideri Meral Akşener, 6'lı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen İYİ Parti Genel İdare Kurulu ( toplantısının ardından açıklama yaptı. Akşener'in açıklamaları siyaset gündemine damgasını vurukken Millet ittifakında aday krizinin yaşadığının kamuoyuna yansıması oldu. Vatandaşlar ise Altılı masanın dağılıp dağılmadığını bundan sonra neolacağını merak ediyor. Peki, Altılı masa dağıldı mı? İYİ Partinin oy oranı yüzde kaç? Meral Akşener 6'lı masadan neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

ALTILI MASA DAĞILDI MI?

Son yapılan toplantının ardından dikkat çeken açıklamalıda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktı .Akşener'in Kılıçtaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu ve Kazanacak bir adayvurgusu yaparak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerininöne çıkardığıadaylık konusunda çağrıda bulunduğu kaderkenİYİ partinin masaya yeniden katılıp katılmayacağı ise merak edilirken. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'inbugün yapılacak toplantıya katılmayacağı öğrenildi. İYİ Partinin seçime kendi adayı ile mi gireceği yoksa Cumhur ittifakına katılacağı henüz belli olmadı.

İYİ PARTİNİN OY ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye'deki son yerel seçimler, 31 Mart 2019 tarihinde yapıldı. AKP ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Millet İttifakı olarak seçime girdi. Cumhur İttifak'ının oy oranı %51,64, Millet İttifakı'nın oy oranı ise %37,57 olarak kayıtlara geçti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti, büyükşehir veya il kazanamazken 19 ilçe, 6 belde kazandı. İYİ Parti'nin oy oranı ise %7,45 oldu. Buna göre konunun uzmanlarınca yapılan kamuoyu araştırmalarına göreİYİ Partinin oyunun yüzde 12 - 13 bandında olduğu öğrenildi.

MERAL AKŞENER MASADAN NEDEN AYRILDI?

Son yapılan 6'lı masatoplantının ardından dikkat çeken açıklamalıda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

"Tüm farklılıklarımıza rağmen Türkiye için ortak dertlerimize ve bu dertlerin çözümüne yönelik önerilerimize dair güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği teklifi ve ortak politikalar metni gibi birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Dün gerçekleşen toplantıda nihayet ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Bu doğrultuda 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Biz de İYİ Parti olarak 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her bir siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında ortak cumhurbaşkanı adayının veriye dayalı, rasyonel ve objektif bir usulle belirlenmesini de önerdik. Ancak maalesef bu görüş ve önerilerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi ve 6'lı masanın son toplantısında bir tırnak içi anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir". İfadelerine konuşmasında yer verdi.