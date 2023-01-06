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Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

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Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Altılı masanın gerçekleştirmekte olduğu görüşmelerin ardından vatandaşların gündeminde Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı? Sorusu yer aldı. Altılı masa içerisinde yer almakta olan kişilerden hangisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı merak konusu haline geldi. Peki, Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

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Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı? Sorusu, yapılan görüşmeler ve açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sorusuna yanıt aranıyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Beni aday olarak desteklerseler hem seçilebilirim hem de görevimi en iyi şekilde yaparım" çağrısına 6'lı Masa'dan yanıt geldi. Peki, Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün yapılan 6'lı masa toplantısına saatler kala yaptığı "Masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım ama bu 6'lı masanın mutabakatıyla yapılacak olan bir şey" açıklaması dikkat çekti.

6'lı masadaki diğer partiler, DEVA Partisi lideri Babacan'ın sözlerini "doğal" karşıladı. Parti kaynakları, "Her genel başkanın 'cumhurbaşkanlığına adayım' deme hakkı" olduğuna vurgu yaparken, masada esas konunun "ortak irade" olduğunu dile getirdi. 6 siyasi partinin genel başkanlarının "doğal cumhurbaşkanı adayı" olduğunun altını çizen masadaki partiler, "Aday olmak istemelerinde bir beis yok. Masadaki liderlerin ortak mutabakatla vereceği karar nihai olacaktır" ifadelerini kullandı.

Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Cumhuriyet'in haberine göre kurmaylar, "ortak" ve "kazanacak" aday vurgusu yaparken "belirlenecek ismin sadece 6'lı masadaki siyasi partilerin desteğini değil, güçlendirilmiş parlamenter sisteme inanan her kesimin oyunu alması gerektiğini" kaydetti. "Ortak adayın 6'lı masadaki liderlerden biri olmasını" tercih edeceklerini belirten kurmaylar, "mutabakat sağlanırsa adaylıkta ismi geçen örneğin belediye başkanları için de canla başla çalışırız" ifadelerini kullandı. "En güçlü mutabakatla ortak aday" istediklerine vurgu yapan kurmaylar, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme inanan, her kesimin oyunu alacak, kazanacaktan da öte açık ara farkla kazanacak bir aday" belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Ali Babacan Gündem Politika Haberler

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