Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? Altılı masanın ekonomi politikası nasıl olacak?

Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi öncesinde gözler Altılı masa ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara'da açıklandı. Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin; 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Peki, altılı masa cumhurbaşkanı adayı nasıl olacak? Altılı masanın ekonomi politikası nasıl olacak? Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? İşte merak edilenler...

Bir süredir merakla beklenen Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara'da açıklandı. Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin; 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Peki, altılı masa cumhurbaşkanı adayı nasıl olacak? Altılı masanın ekonomi politikası nasıl olacak? Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL OLACAK?

6'lı masa merakla beklenen mutabakat metibnin açıkladı. Metinde öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece 'geri gönderme yetkisi' tanıyacağız.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.

Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.

Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

ALTILI MASA EKONOMİ POLİTİKASI NASIL OLACAK?

6'lı masa bir süredir üzerde çalıştığı güçlenilirmiş parementel sistem mutabakat metinini açıkladı. Kamuoyunun merakla beklediği 6'lı masanın ekonomi politikası nasıl olacak sorumsuda açıklana mutabakat metiniyle yanıt buldu. İşte 6 masanın ekonomi politikası!

Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki kadına çıkaracağız.

Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.

Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi'ni kaldıracağız.

Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız."

ALTILI MASA ADYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'dekatıldığı programda Gazeteci İsmail Küçükkaya sorularını yanıtladı.Küçükkayanın Altılı masa adayın ne zaman açıklayacak? Sorusunu yanıtlayan Kılıçtaroğlu cumhurbaşkanı adayı ile olarak "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız inşallah" ifadesini kullandı. Buna göre Millet ittifakı bir süredir kamuoyunun merakla beklediği Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubata açıklayacak.