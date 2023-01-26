6'lı masa, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11'nci kez bir araya geldi. 12.00'de başlayan toplantı yaklaşık 9 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinin konuşulduğu belirtildi. Peki, Altılı Masa adayı belli oldu mu? 6'lı Masa adayı açıkladı mı?

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9 saatlik toplantı sonrası 6'lı masadan ortak bildiri: Erdoğan'ın bir kez daha aday olması mümkün değildir

İlk kez cumhurbaşkanı adayını konuşmak için İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelen 6'lı masanın 11'nci toplantısı sona erdi. 9 saatlik görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada kararlar açıklandı. Peki, Altılı Masa adayı belli oldu mu? 6'lı Masa adayı açıkladı mı? İşte alınan kararlar

26 OCAK PERŞEMBE ALTILI MASA KARARLARI NE?

. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altı siyasi parti olarak ülkemizi aydınlığa çıkarmak için kararlılıkla sürdürdüğümüz işbirliği sürecinin on birinci toplantısını mübarek Regaip Kandili gününde İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Öncelikle milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlar, yüce Allah'tan nice kandillere huzurla erişmeyi niyaz ederiz. Bugünkü toplantımızda öncelikle güncel gelişmeleri değerlendirdik. İsveç'te ve Hollanda'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırıları bir nefret suçu olarak görüyor ve bunlara göz yuman hükümetleri de şiddetle kınıyoruz. Halkımızın hür iradesiyle seçim sandığına gidip ülkemizin kaderini belirleyeceği bu dönemde dış dünyada nedense her seçim dönemine denk gelen provokasyonları da dikkatle izliyoruz.

Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla beraber, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene 'Yeter' cevabı vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devletimiz için bir beka sorunu haline gelmiştir. Bir kişinin iradesiyle millet iradesinin yok sayılması devletin bir şahısla özdeşleştirilmesinin açık bir göstergesidir. Bugünkü toplantımızda seçimi kazanmaya ve ülkemizi halkımızın büyük bir teveccüh gösterdiği güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetmeye dair çok somut adımlar attık. Tamamlama aşamasına geldiğimiz Geçiş Sürecinin Yol Haritasını, Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız.

Bir kez daha ilan ediyoruz ki; Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında, demokrasi aşıklarının adayı olacaktır. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, 'Yeter! Söz Milletindir' diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Bir sonraki toplantımız Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacaktır."