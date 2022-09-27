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Altı Ezmeli Kebap tarifi! Masterchef Altı Ezmeli Kebap nedir, nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap gerekli malzemeler nelerdir?

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Altı Ezmeli Kebap tarifi! Masterchef Altı Ezmeli Kebap nedir, nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 27 Eylül yarışmasında şefler tarafından Altı Ezmeli Kebap yapılması istendi. Peki Masterchef Altı Ezmeli Kebap nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için gerekli malzemeler nelerdir? Altı Ezmeli Kebap yemek tarifi! Altı Ezmeli Kebap nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Altı Ezmeli Kebap tarifi oldu. Peki en güzel Altı Ezmeli Kebap yemek tarifi nasıldır? Altı Ezmeli Kebap yemeği nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için gerekli malzemeler nelerdir? Altı Ezmeli Kebap nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için gerekenler neler?

ALTI EZMELİ KEBAP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 kilo kuzu kıyma

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

100 g kuyruk yağı

2 kilo domates

10 adet sivri biber

ALTI EZMELİ KEBAP NASIL YAPILIR? ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ

İlk olarak kıymayı alıp bir tutam tuz ekleyiniz. Daha sonra ince bir hamur gibi olana kadar yoğurunuz.

Bir kasenin içine karbonatları döküp ,üzerine yarım çay bardağı su ekleyin.

Elinizi karbonatla suyla ısıtarak, kıymaları şişe dizin.

Kıymaları şişe dizdikten sonra mangala yerleştirin.

Şişte pişen kıymaların yanı sıra közlenmesi için domates, biber ve soğanları da yerleştirin.

Domatesleri közledikten sonra kabuklarını soyup, ezin. Yağ ve tuz ekleyip karıştırın.

Soğan ile biberleri de soyarak onları da tepsiye alın.

Ortaya pişmiş olan kıyma kebaplarını yerleştirin, üzerine de maydanozları ekleyin. Afiyet olsun.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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