Altı Ezmeli Kebap tarifi! 3 Ağustos Masterchef Altı Ezmeli Kebap nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap tarifi! Altı Ezmeli Kebap için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Altı Ezmeli Kebap tarifi oldu. Peki en güzel Altı Ezmeli Kebap yemek tarifi nasıldır? Altı Ezmeli Kebap yemeği nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için gerekli malzemeler nelerdir?

ALTI EZMELİ KEBAP NEDİR?

1 kilo kuzu kıyma

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

100 g kuyruk yağı

2 kilo domates

10 adet sivri biber

ALTI EZMELİ KEBAP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

İlk olarak kıymayı alıp bir tutam tuz ekleyiniz. Daha sonra ince bir hamur gibi olana kadar yoğurunuz.

Bir kasenin içine karbonatları döküp ,üzerine yarım çay bardağı su ekleyin.

Elinizi karbonatla suyla ısıtarak, kıymaları şişe dizin.

Kıymaları şişe dizdikten sonra mangala yerleştirin.

Şişte pişen kıymaların yanı sıra közlenmesi için domates, biber ve soğanları da yerleştirin.

Domatesleri közledikten sonra kabuklarını soyup, ezin. Yağ ve tuz ekleyip karıştırın.

Soğan ile biberleri de soyarak onları da tepsiye alın.

Ortaya pişmiş olan kıyma kebaplarını yerleştirin, üzerine de maydanozları ekleyin. Afiyet olsun.