Altay - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık Süper Lig Altay - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
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2021-2022 Süper Lig 18. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Altay - Trabzonspor arasında oynanıyor. Altay - Trabzonspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Altay - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Altay - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Altay - Trabzonspor kaç kaç? Altay - Trabzonspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Altay - Trabzonspor arasında oynanacak. Peki, Altay - Trabzonspormaçı bitti mi? Altay - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 21 Aralık Altay - Trabzonspor maçı hakkında bilgiler!
Altay - Trabzonspor maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00 'da başladı.
Altay - Trabzonspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğüyle devam etmektedir. Maç henüz sona ermedi. Maç 2-1 Trabzonspor'un galibiyeti ile tamamlandı.
Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Altay'ın golleri :
- 33. dakika : Cebrail Karayel
Trabzonspor'un golleri :
- 51. dakika : Andreas Cornelius
- 88. dakika : Andreas Cornelius
MAÇ SONUCU : ALTAY 1 - 2 TRABZONSPOR
Maç, İzmir'da, Alsancak Stadyumu'nda oynanacak.
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)
VOLKAN BAYARSLAN(VAR)
ESAT SANCAKTAR(AVAR)
HASAN KAÇAR(AVAR)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
LEVENT ERGEN(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)