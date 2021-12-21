Altay - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Aralık Salı Altay - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

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ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Trabzonspor maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00 'da başladı.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Trabzonspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğüyle devam etmektedir. Maç henüz sona ermedi. Maç 2-1 Trabzonspor'un galibiyeti ile tamamlandı.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Altay'ın golleri :

33. dakika : Cebrail Karayel

Trabzonspor'un golleri :

51. dakika : Andreas Cornelius

88. dakika : Andreas Cornelius

MAÇ SONUCU : ALTAY 1 - 2 TRABZONSPOR

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'da, Alsancak Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN(VAR)

ESAT SANCAKTAR(AVAR)

HASAN KAÇAR(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

LEVENT ERGEN(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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