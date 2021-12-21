Altay - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Aralık Salı Altay - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
- Güncelleme:
Süper Lig'in 18. haftasında Altay, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Altay - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Aralık Altay - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Altay - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Aralık Altay - Trabzonspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
Altay - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Aralık Altay - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Altay - Trabzonspor kaç puanda? Altay - Trabzonspor ilk 11'de kimler var? Altay - Trabzonspor ligde kaçıncı sırada? Altay - Trabzonspor maç özeti yayınlandı mı?
Altay - Trabzonspor maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00 'da başladı.
Altay - Trabzonspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğüyle devam etmektedir. Maç henüz sona ermedi. Maç 2-1 Trabzonspor'un galibiyeti ile tamamlandı.
Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Altay'ın golleri :
- 33. dakika : Cebrail Karayel
Trabzonspor'un golleri :
- 51. dakika : Andreas Cornelius
- 88. dakika : Andreas Cornelius
MAÇ SONUCU : ALTAY 1 - 2 TRABZONSPOR
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
ALTAY - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İzmir'da, Alsancak Stadyumu'nda oynanacak.
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)
VOLKAN BAYARSLAN(VAR)
ESAT SANCAKTAR(AVAR)
HASAN KAÇAR(AVAR)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
LEVENT ERGEN(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)