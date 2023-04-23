Altay tankının bugün TSK'ya teslim programı yapıldı. TSK'nın testlerinin ardından seri üretimine başlanacak olan Altay tankını kim üretiyor? Altay tankı nerede üretiliyor, fabrikası nerede? merak ediliyor.

Altay tankını kim, nerede üretiyor? Altay tankının bugün TSK'ya teslim programı yapıldı. TSK'nın testlerinin ardından seri üretimine başlanacak olan Altay tankını kim üretiyor? Altay tankı nerede üretiliyor, fabrikası nerede? merak ediliyor. Detaylar...

ALTAY TANKI KİM ÜRETİYOR?

Altay, Türkiye'de geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankıdır. İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır.

Millî Tank Üretim Projesi (MİTÜP) çerçevesinde 30 Mart 2007'de yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonucunda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından proje ana yüklenicisi olarak Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. belirlenmiştir. 9 Kasım 2018'de, Altay ana muharebe tankının T1 ve T2 konfigürasyonlarına ilişkin geliştirme, prototip üretimi, test ve seri üretim programının temelleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi ile atılmıştır. Proje kapsamında İnsansız Kuleli Altay T3 tankının da geliştirilmesi planlanmaktadır.

Tasarımcılar:

Otokar

Aselsan

MKEK

Roketsan

Hyundai Rotem

Üretici