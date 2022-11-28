TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe- Altay maçında yaşanan olayların ardından arama motorlarında Altay takım kalecisi Ozan Evrim Özenç kim? Ozan Evrim Özenç sağlık durumu ne? soruları aratıldı. 27 Kasım günü futbol camiasında yaşanan kötü günün ardından bir taraftar tarafından saldırıya uğrayan Altay takım kalecisi Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu merak edildi. Altay takım kalecisi Ozan Evrim Özenç kim? Ozan Evrim Özenç sağlık durumu ne? Ozan Evrim Özenç hayatı ve biyografisi!

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Altay takım kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. TFF 1. Lig karşılaşması olan Göztepe- Altay maçında bir taraftarın sahaya atlamasıyla beraber başlayan olayların ardından saldırıya uğrayan Altay takım kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kim olduğu aratıldı. Altay takım kalecisi Ozan Evrim Özenç kim? Ozan Evrim Özenç sağlık durumu ne? Ozan Evrim Özenç hayatı ve biyografisi!

OZAN EVRİM ÖZENÇ KİMDİR?

Ozan Evrim Özenç7 Ocak 1993, Konak'ta doğan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Altay'da oynamaktadır. Futbola Denizlispor altyapısında başlayan Ozan burada erken keşfedilip genç millî takımlara seçildi. 2010 senesinde profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak A takıma yükseldi. 2011-2012 sezonunun başında 2. Lig'e yükselen Denizli Belediyespor'a 1 yıllığına kiralandı. 2013-14 sezonunda ise 18 maça çıkan Ozan, Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekti. 2013-14 ara transfer döneminin son gününde ise Polat Keser ile yollarını ayıran Antalyaspor'a 500.000 TL karşılığında transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 kez millî takımlara çağrılan Ozan Evrim Özenç, 6 kez Türkiye U-17, 10 kez Türkiye U-18, 12 kez de Türkiye U-19 forması olmak üzere toplam 28 kez millî formayı giymiştir.

OZAN EVRİM ÖZENÇ SAĞLIK DURUMU NE?



Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Olay yerinden beIN Sports muhabiri Erdem Şen, "Göztepe taraftarının saldırısına uğrayan Ozan Evrim, hastaneye kaldırıldı. İyi olan haber, Ozan'ın bilinci açık. Ama kafasındaki açılma sebebiyle kanaması uzun sürdü" bilgilendirmesini yaptı.